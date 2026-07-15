“Las Malvinas son argentinas”: la bandera que apareció tras la victoria ante Inglaterra

La celebración de la Selección argentina después de eliminar a Inglaterra dejó una de las imágenes más impactantes de la semifinal. Mientras los futbolistas festejaban la clasificación junto a los hinchas, apareció sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium una bandera blanca con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

La bandera fue sostenida por Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso durante los festejos posteriores al triunfo por 2 a 1. Los jugadores la mostraron frente a una de las tribunas argentinas y luego quedó extendida sobre el campo de juego, mientras el plantel continuaba celebrando el pase al partido decisivo del Mundial.

La escena adquirió una repercusión especial porque, antes del encuentro, se había informado que no se permitiría el ingreso de banderas, camisetas o carteles con referencias a las Islas Malvinas. La restricción se apoyó en las normas de la FIFA que impiden la exhibición de mensajes políticos dentro de los estadios.

Hasta el momento, la FIFA no informó oficialmente si iniciará alguna actuación por lo sucedido. El Código de Conducta en los Estadios prohíbe elementos de carácter político, por lo que la aparición de la bandera podría quedar bajo análisis del organismo internacional.

El gesto se produjo después de una remontada inolvidable de la Albiceleste, que venció a Inglaterra y avanzó a la final frente a España. En medio de la euforia por la clasificación, la bandera se convirtió rápidamente en una de las postales más comentadas y compartidas del festejo argentino.