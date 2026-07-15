Luego de la sufrida clasificación de la Selección argentina a la final de la Copa del Mundo 2026, el entrenador Lionel Scaloni dijo que no deja de sorprenderlo y, después de ver a la hinchada argentina, reconoció que "somos únicos".

"Sin palabras. Una alegría a nuestro país, a nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme. Si te digo la verdad, vamos a intentar ganar,vamos a dejar todo, pero ya después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que sienten los jugadores", reconoció.

Y agregó que "somos únicos. No es arrogancia. De corazón, somos únicos. Esta gente nos llevó a ganar el partido, así que agradecido", dijo Scaloni, llenando de elogios para los argentinos.

Acerca de la entrega de los jugadores, el entrenador explicó: "Es lo que se intenta. La camiseta lo amerita. Darlo todo hasta el final. No guardarse nada. Han demostrado una vez más que lo sienten como uno más", cerró el DT de la Albiceleste.