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Ya se retiraron más de 2 mil toneladas en operativos de descacharrado

Esta semana, la Municipalidad trabajó en el barrio Santa Lucía, ubicado en la zona oeste baja de la ciudad. Con gran participación vecinal se logró retirar una importante cantidad de elementos en desuso que puedan acumular agua. El objetivo es prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue. 

Salta Hoy

15 / 07 / 2026

 

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Como estaba previsto, la Municipalidad llevó adelante un nuevo operativo de descacharrado. Fue en el barrio Santa Lucía, ubicado en la zona oeste baja de la ciudad.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, explicó que “en esta ocasión el operativo se desarrolló en el sector comprendido entre la avda. El Cóndor, Santa Catalina, Santa Marta y Solís Pizarro de donde logramos retirar una importante cantidad de residuos”.

“Principalmente retiramos elementos que sirven de recipientes y objetos en desuso que puedan acumular agua, como neumáticos, baldes, palanganas y otros cacharros”, remarcó el funcionario.

La actividad se realizó de manera conjunta con organismos provinciales y nacionales, además de fuerzas de seguridad y el Ejército, con el objetivo de eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del Dengue y la Chikungunya.

Es importante recordar que, aunque ya comenzó la temporada de invierno, los huevos del mosquito permanecen en recipientes, por lo que es fundamental mantener los hogares libres de estos elementos.

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