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El Mercado Artesanal de Salta celebró su 58º Aniversario

Con una jornada de actividades culturales, demostración de oficios, capacitación y música en vivo, el primer Mercado Artesanal de la República Argentina conmemoró un nuevo aniversario. 

Salta Hoy

15 / 07 / 2026

 

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El Mercado Artesanal de Salta celebró su 58º Aniversario con una jornada abierta al público que reunió a artesanos, autoridades provinciales y visitantes, en un emotivo encuentro que puso en valor el patrimonio cultural y el trabajo de quienes mantienen vivas las tradiciones de la provincia.
 
Durante la celebración, realizada en la histórica casona ubicada en Av. San Martín 2555, se desarrolló el Taller de Tintes Naturales del ciclo de capacitaciones gratuitas "Legado Ancestral", a cargo de los maestros artesanos Ángela Sulca y Emanuel Aguirre, quienes compartieron técnicas tradicionales de teñido con plantas nativas y saberes transmitidos de generación en generación.
 
“Para mí el Mercado Artesanal es mi segunda casa. Hace casi 27 años que formo parte de este espacio y hoy, como capacitadora, es un orgullo brindar este taller en su día, en la casa que nos acoge a todos los artesanos”, destacó Ángela Sulca.
 
La jornada también contó con artesanos trabajando en vivo, quienes realizaron demostraciones de distintos oficios permitiendo al público conocer de cerca los procesos creativos, las técnicas ancestrales y el valor cultural que encierran las artesanías salteñas.
 
Además, vecinos y turistas compartieron un tradicional convite de mate cocido con yuyitos y bollo casero, fortaleciendo el espíritu de encuentro que caracteriza al Mercado.
 
El acto central reunió a autoridades de la Secretaría de Cultura de la Provincia, representantes de Asociaciones de Artesanos y público en general, mientras que el cierre estuvo a cargo de la Orquesta Infantil y Juvenil de la Provincia, cuya presentación acompañó esta significativa conmemoración.
 
Durante su discurso, el director del Mercado Artesanal de Salta, Mario Luna, destacó el rol fundamental de los artesanos como custodios del patrimonio cultural de la provincia. “Cumplimos 58 años siendo el primer Mercado Artesanal de la República Argentina, un espacio que nació para preservar nuestros oficios, acompañar a los artesanos y proyectar la riqueza cultural de Salta. Cada pieza que aquí se crea representa una historia, una familia y un legado que merece ser protegido y transmitido a las nuevas generaciones”.
 
Desde su creación, el Mercado Artesanal de Salta se ha consolidado como un referente nacional en la promoción, preservación y comercialización de las artesanías tradicionales, acompañando el crecimiento de cientos de artesanos de toda la provincia y generando espacios de capacitación, intercambio y difusión.

Con esta celebración, la institución renovó su compromiso de continuar impulsando políticas que fortalezcan la artesanía como patrimonio cultural e industria creativa, reconociendo el trabajo de los artesanos como protagonistas fundamentales en la construcción y preservación de la identidad salteña.
 
Acompañaron en las actividades, el subsecretario de Gestión Cultural, Miguel Dallacaminá; la jefa de programa de Producción Cultural, Mariana Marocco y la jefa de programa de Desarrollo Artesanal, Florencia Tolava y la directora Artística de la Orquesta Infantil y Juvenil de la Provincia, Carolina Pineda.

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