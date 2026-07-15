Gendarmería investiga una avioneta que aterrizó en Mosconi

Un aterrizaje en el norte del país derivó en las últimas horas en un importante operativo judicial y de seguridad. Dos ciudadanos de nacionalidad boliviana fueron detenidos en la localidad salteña de General Enrique Mosconi luego de que la avioneta en la que viajaban aterrizara en el aeródromo local sin que se registrara un plan de vuelo oficial ante las autoridades de la Fuerza Aérea.

Tras una rápida investigación de la Unidad de Investigaciones Antidrogas "Aguaray” de Gendarmería, la aeronave fue secuestrada junto a documentación de valor para la causa.

El hecho comenzó a desencadenarse el pasado 9 de julio, alrededor de las 16:40 horas, cuando se detectó que la aeronave, una avioneta marca Cessna modelo 210 con matrícula argentina LV-KDE, había aterrizado en el Aeródromo Vespucio de General Mosconi. De acuerdo con los registros iniciales, los dos ocupantes descendieron del aparato y se retiraron inmediatamente del lugar a bordo de un remís, con rumbo al centro de la mencionada localidad.

Ante la sospecha de una maniobra irregular, investigadores de Gendarmería se presentaron en el predio aeroportuario. Al realizar las consultas de rigor con la Fuerza Aérea Argentina, los investigadores constataron que no existían registros de un plan de vuelo para dicha matrícula en sus sistemas. Sin embargo, un posterior cruce de datos telefónicos con la torre de control de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) del Aeropuerto de Salta reveló que la tripulación sí había presentado un plan de vuelo en esa dependencia, declarando como origen la provincia de Santiago del Estero y como destino final la pista de General Mosconi.

Frente a estas inconsistencias y bajo la sospecha de una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737), la Fiscalía Federal interviniente ordenó tareas de campo urgentes. Los agentes de la fuerza de seguridad lograron rastrear el recorrido de los sospechosos y localizar el hotel donde se encontraban alojados.

El Juzgado Federal de Orán libró las correspondientes órdenes de allanamiento y detención de dos hombres de nacionalidad boliviana. En el lugar se realizó además la requisa y explotación de los dispositivos móviles de los involucrados.