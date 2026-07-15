Amplio operativo de seguridad por el triunfo de la Selección Argentina

El servicio fue supervisado por el jefe de Policía de la Provincia, Comisario General Licenciado Walter Osvaldo Toledo, y coordinado por los directores de cada Distrito.

En Capital, para garantizar la seguridad durante las celebraciones, se afectaron más de 300 efectivos policiales, reforzando el dispositivo mediante el monitoreo permanente de las cámaras del Sistema de Emergencias 911, desde donde se brindó apoyo visual en tiempo real para fortalecer las tareas preventivas y optimizar la respuesta operativa.

El despliegue contempló una cobertura integral antes, durante y después de los festejos, con patrullajes preventivos, ordenamiento del tránsito y controles en puntos estratégicos, priorizando la seguridad de las personas y el mantenimiento del orden público.

Alrededor de 20 mil personas participaron de las celebraciones en distintos puntos de la ciudad. El operativo permitió acompañar el desarrollo de los festejos mediante una planificación estratégica y un despliegue coordinado de los recursos policiales, reafirmando el compromiso institucional con la prevención, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica.