Horario especial en el Mercado San Miguel y anexos por el partido de Argentina

Hoy, el mercado San Miguel y sus anexos atenderán en horario especial por el partido de la Selección Argentina frente a Inglaterra por la Copa del Mundo.

La atención será en horario corrido de 8 a 15 en el edificio central y en los anexos de pasaje Miramar 433 e Ituzaingó 134.

La medida fue acordada con puesteros y comerciantes, por lo que no habrá atención durante la tarde y la noche.

El jueves la actividad se retomará con normalidad en los horarios habituales, de 8 a 14 y de 17 a 21.30.