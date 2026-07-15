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Horario especial en el Mercado San Miguel y anexos por el partido de Argentina

Este miércoles la atención será en horario corrido de 8 a 15 en el edificio central y en los anexos de pasaje Miramar 433 e Ituzaingó 134. Hacé tus compras temprano y organizate con tiempo.

Salta Hoy

15 / 07 / 2026

 

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Hoy, el mercado San Miguel y sus anexos atenderán en horario especial por el partido de la Selección Argentina frente a Inglaterra por la Copa del Mundo.

La atención será en horario corrido de 8 a 15 en el edificio central y en los anexos de pasaje Miramar 433 e Ituzaingó 134.

La medida fue acordada con puesteros y comerciantes, por lo que no habrá atención durante la tarde y la noche. 

El jueves la actividad se retomará con normalidad en los horarios habituales, de 8 a 14 y de 17 a 21.30.

 

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