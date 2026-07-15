Nuevo bono eléctrico para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

La medida se implementará a través de la Resolución 1098/2026 del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Se asignará un crédito de $50.000 por mes durante julio, agosto y septiembre de 2026.

Los beneficiarios deben presentar su DNI, el último recibo de haberes y la factura del servicio eléctrico.

El trámite podrá realizarse hasta el 30 de diciembre de 2026 de manera virtual a través de la página web del Ente Regulador de los Servicios Públicos www.ente.gob.ar y vía WhatsApp 3876347400.

También de manera presencial

Ente Regulador de los Servicios Públicos

Sede Central: Bartolomé Mitre 1231 (Ciudad de Salta)

Delegación Tartagal: Paraguay 21

Delegación Orán: Sarmiento 298

Oficina Rosario de la Frontera: Belgrano 113

Oficina Metán: 25 de Mayo 438

Municipalidades

Aguaray, Angastaco, Animaná, Apolinario Saravia, Cachi, Cafayate, Campo Quijano, Campo Santo, Chicoana, Coronel Juan Solá, Coronel Moldes, El Bordo, El Galpón, El Jardín, El Potrero, El Quebrachal, El Tala, Embarcación, General Güemes, General Mosconi, General Pizarro, Guachipas, Iruya, Isla de Cañas, Joaquín V. González, La Caldera, La Candelaria, Las Lajitas, La Merced, La Poma, La Viña, Los Toldos, Molinos, Nazareno, Payogasta, Pichanal, Río Piedras, Rivadavia Banda Sur, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, San Antonio de los Cobres, San Carlos, San José de los Cerrillos, San José de Metán, Santa Victoria Este, Santa Victoria Oeste, Seclantás y Vaqueros.

Concejos Deliberantes

Aguaray, Aguas Blancas, Campo Santo, Embarcación, General Güemes, General Pizarro, La Caldera, Rosario de Lerma, Salta, Salvador Mazza y San José de Metán.

Fundaciones y organizaciones

Cachi: Fundación Esencia Vallista

Capital: Federación de Centros Vecinales

Capital: Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta

El Carril: Fundación Lelita

General Güemes: CEPAG ONG

Guachipas: Fundación Carlos Ibarra

Guachipas: Fundación Proyección

Los Toldos: Fundación Todos con Esperanzas

Rosario de Lerma: Fundación Esperanza – Minetti

San José de los Cerrillos: Fundación Futuro

San Antonio de los Cobres: Fundación Vicuñita