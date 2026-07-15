Nuevo bono eléctrico para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
Lo anunció el gobernador Gustavo Sáenz para aliviar el impacto de los aumentos en las tarifas de luz y garantizar el acceso a este servicio esencial durante el invierno.
Salta Hoy
15 / 07 / 2026
La medida se implementará a través de la Resolución 1098/2026 del Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Se asignará un crédito de $50.000 por mes durante julio, agosto y septiembre de 2026.
Los beneficiarios deben presentar su DNI, el último recibo de haberes y la factura del servicio eléctrico.
El trámite podrá realizarse hasta el 30 de diciembre de 2026 de manera virtual a través de la página web del Ente Regulador de los Servicios Públicos www.ente.gob.ar y vía WhatsApp 3876347400.
También de manera presencial
Ente Regulador de los Servicios Públicos
Sede Central: Bartolomé Mitre 1231 (Ciudad de Salta)
Delegación Tartagal: Paraguay 21
Delegación Orán: Sarmiento 298
Oficina Rosario de la Frontera: Belgrano 113
Oficina Metán: 25 de Mayo 438
Municipalidades
Aguaray, Angastaco, Animaná, Apolinario Saravia, Cachi, Cafayate, Campo Quijano, Campo Santo, Chicoana, Coronel Juan Solá, Coronel Moldes, El Bordo, El Galpón, El Jardín, El Potrero, El Quebrachal, El Tala, Embarcación, General Güemes, General Mosconi, General Pizarro, Guachipas, Iruya, Isla de Cañas, Joaquín V. González, La Caldera, La Candelaria, Las Lajitas, La Merced, La Poma, La Viña, Los Toldos, Molinos, Nazareno, Payogasta, Pichanal, Río Piedras, Rivadavia Banda Sur, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, San Antonio de los Cobres, San Carlos, San José de los Cerrillos, San José de Metán, Santa Victoria Este, Santa Victoria Oeste, Seclantás y Vaqueros.
Concejos Deliberantes
Aguaray, Aguas Blancas, Campo Santo, Embarcación, General Güemes, General Pizarro, La Caldera, Rosario de Lerma, Salta, Salvador Mazza y San José de Metán.
Fundaciones y organizaciones
Cachi: Fundación Esencia Vallista
Capital: Federación de Centros Vecinales
Capital: Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta
El Carril: Fundación Lelita
General Güemes: CEPAG ONG
Guachipas: Fundación Carlos Ibarra
Guachipas: Fundación Proyección
Los Toldos: Fundación Todos con Esperanzas
Rosario de Lerma: Fundación Esperanza – Minetti
San José de los Cerrillos: Fundación Futuro
San Antonio de los Cobres: Fundación Vicuñita