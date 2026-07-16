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Fatalidad en Tartagal y Capital: Fallecieron dos motociclistas en la provincia

Aclararon que los siniestros viales nada tienen que ver con los festejos por el triunfo de la Selección.

Salta Hoy

16 / 07 / 2026

 

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Este miércoles en horas de la tarde colisionaron una motocicleta y una bicicleta en Villa Saavedra, de la ciudad norteña de Tartagal. 

Como consecuencia del impacto el conductor de la moto perdió la vida en el lugar. 

El otro siniestro vial ocurrió en Salta Capital hoy a las 2.45 de la madrugada en avenida Tavella, zona sur de la ciudad. 

Un joven de 22 años conducía una motocicleta acompañado por una joven de 19 años, perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra un poste de alumbrado público.

Fue asistido por el Samec y trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento pasadas las 6:00 de la mañana.

La acompañante resultó con diversas lesiones, pero se encuentra fuera de peligro. 

Así lo detalló el oficial Juan Posadas, desde la oficina de Prensa de la Policía de Salta.

Las estadísticas indican que son 10 las víctimas fatales en accidentes de tránsito en la provincia en el mes de julio, mientras suman 84 desde que comenzó el año. 

 

 

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