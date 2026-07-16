Vialidad Nacional intensifica el mantenimiento de las rutas 40 y 68

Se llevaron a cabo tareas de desmalezamiento, bacheo y perfilado en diferentes sectores.

En la Ruta Nacional 40, se intervino entre Cachi y Payogasta, enfocándose en el bacheo.

También se realizaron trabajos en la Quebrada de Las Flechas, donde se construyó un desvío.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y seguir las indicaciones de los banderilleros.



