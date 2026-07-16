Vialidad Nacional intensifica el mantenimiento de las rutas 40 y 68
Este trabajo se realiza para mejorar la transitabilidad y seguridad ante el aumento de turistas por las vacaciones de invierno.
Salta Hoy
16 / 07 / 2026
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Se llevaron a cabo tareas de desmalezamiento, bacheo y perfilado en diferentes sectores.
En la Ruta Nacional 40, se intervino entre Cachi y Payogasta, enfocándose en el bacheo.
También se realizaron trabajos en la Quebrada de Las Flechas, donde se construyó un desvío.
Se recomienda a los conductores circular con precaución y seguir las indicaciones de los banderilleros.