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La baja de la inflación responde al freno de la actividad económica

El economista e investigador de la UNSa y el Conicet, Jorge Paz, analizó por Radio Salta el dato de inflación de junio, que fue del 1,9%, y aseguró que la desaceleración de los precios está vinculada con la fuerte recesión que atraviesa la economía, aunque cuestionó la sostenibilidad del actual modelo económico.

Salta Hoy

16 / 07 / 2026

 

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El economista , sostuvo que el modelo económico apuesta a un cambio de la estructura productiva con la promesa de crecimiento a largo plazo, Además, afirmó que la baja de la inflación está respaldada por el endeudamiento externo y advirtió que el creciente uso del crédito por parte de las familias evidencia las dificultades económicas actuales. 

Finalmente, Paz manifestó su preocupación por las nuevas medidas que impulsa el Gobierno junto con la reforma del Banco Central. A su entender, profundizar el ajuste del gasto público podría agravar la recesión, reducir aún más el consumo y generar un 

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