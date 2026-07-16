La baja de la inflación responde al freno de la actividad económica

El economista , sostuvo que el modelo económico apuesta a un cambio de la estructura productiva con la promesa de crecimiento a largo plazo, Además, afirmó que la baja de la inflación está respaldada por el endeudamiento externo y advirtió que el creciente uso del crédito por parte de las familias evidencia las dificultades económicas actuales.

Finalmente, Paz manifestó su preocupación por las nuevas medidas que impulsa el Gobierno junto con la reforma del Banco Central. A su entender, profundizar el ajuste del gasto público podría agravar la recesión, reducir aún más el consumo y generar un