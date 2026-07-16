Enzo, Emiliano y Lionel son los nombres que más se inscribieron en la última semana

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo informó que desde hace unas semanas se dio un fenómeno que ocurre cada cuatro años, como sucedió en el 2022, año que también se jugó la Copa Mundial del Futbol, es donde los salteños que inscriben a sus recién nacidos eligen los nombres de jugadores de la Selección Argentina.

Este año, también se está dando el fenómeno de inscribir a los recién nacidos con los nombres de los jugadores estrellas de seleccionade de futbol.

Los nombres elegidos por la mayoría de los padres que inscriben a los recién nacidos son Enzo, Emiliano y Lionel, como así también sus combinaciones, es decir como primer nombre, como segundo o los tres juntos.

Según la normativa del Registro Civil que se rige por el art 63 del Código Civil y Comercial donde se determina quiénes pueden elegirlo (padres o tutores) y fija limitaciones claras: se permiten hasta tres prenombres, no se pueden usar apellidos ni nombres idénticos a los de un hermano vivo, y se prohíben los nombres extravagantes, exceptuando los de origen aborigen.

En este sentido y siguiendo lo que establece el Código Civil y Comercial, el Registro Civil registra los nombres elegidos por los progenitores con la limitación de la imposibilidad de inscribir como pronombre un apellido como fue el caso de unos padres que deseaban poner como nombre el apellido de un jugador (Montiel) lo cual no se pudo concretar ya que en Argentina es un apellido y no nombre.

Se recuerda que el Registro Civil mantiene atención de inscripción de nacimientos los 365 días del año, de lunes a viernes con turno previo de 7:30 a 14 en Almirante Brown 160 los nacimientos que se producen en el ámbito privado y en el mismo horario de lunes a viernes en el Materno Infantil los nacimientos que se producen en esa maternidad.

Los sábados, domingos y feriados también se inscriben nacimientos en las oficinas ya mencionadas de 8 a 13 sin turno previo y por orden de llegada, de esta manera se cubren las necesidades de los ciudadanos.