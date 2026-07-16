El espectáculo de la final del Mundial alargará media hora el descanso

Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS protagonizarán un espectáculo sin precedentes en el descanso de la final del Mundial, este domingo. «Esto se perfila para ser la mayor concentración de artistas a favor de una causa benéfica desde el Live Aid», afirma Hugh Evans en referencia al festival de 1985 que reunió a las estrellas más grandes de la música para denunciar el hambre en África. El cofundador de la ONG Global Citizen, la organización que produce el show en colaboración con Live Nation y Done + Dusted, adelanta: «Algunos de los mayores éxitos de estos artistas se compartirán en el escenario».

El espectáculo tiene el objetivo de recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, que busca reunir 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para los niños de todo el mundo. Hasta ahora, ya ha superado los 50 millones: con cada entrada vendida para ver los partidos se ha destinado un dólar a esta causa. Además, la ONG recibe donaciones en su página web.

Evans destaca también las donaciones a esta causa realizadas por Canadá y Portugal. "Esperamos recibir más de otros países en los próximos días. Dado que los mejores futbolistas de España estarán en la final en unos días, nos encantaría que el presidente Pedro Sánchez también se uniera a la fiesta", pide el cofundador de Global Citizen.

Los fondos recaudados se otorgarán a distintos programas de 200 países. "Eso se traducirá en que más de 400.000 niños tengan acceso a oportunidades educativas de calidad. Ayudamos a las organizaciones locales a promover la alfabetización y el acceso al deporte», explica Evans. Uno de los proyectos que recibe apoyo es una escuela para niños sordos en Pretoria (Sudáfrica). "El fondo de educación les está permitiendo tener implantes cocleares, lo que les ayuda a aprender al mismo ritmo que cualquier otro niño".

El próximo domingo, el pop americano se fusionará con los ritmos latinos y el sonido moderno de Asia en 11 minutos de show. "Lo genial de este cartel es que tenemos artistas de todos los continentes, excepto de la Antártida", bromea el productor. "El primer mensaje de este espectáculo es en pos del amor y la unidad en un momento en que el mundo lo necesita con tanta desesperación".

Para los más pequeños

Con la dirección artística de Chris Martín, de Coldplay, en el MetLife Stadium (Nueva Jersey) también actuarán Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS22, integrado por alumnos de un colegio público de Staten Island (Nueva York). A su vez, para los más pequeños se sumarán los Teleñecos y personajes de Barrio Sésamo. "Lo que comenzó como una idea hace unos años se ha convertido en algo mucho mayor de lo que jamás habríamos imaginado".

Para Shakira será el cuarto Mundial en el que canta para todo el planeta. En la edición de Alemania 2006 cantó Hips Don't Lie, en Sudáfrica 2010 interpretó Waka Waka (This Time for África) y en Brasil 2014 entonó La La La. "Cuando ocurrió el terremoto de Venezuela, ella me llamó y me pidió que trabajáramos juntos en eso de inmediato. Una vez me dijo: 'Me importan dos cosas: hacer música y asegurarme de que los niños reciban educación'. Y he visto cuánto le importa", remarca Evans.

A pesar de la magnitud de este espectáculo, durará unos pocos minutos. Sin embargo, el evento ha recibido críticas debido a que el tiempo de descanso de los jugadores se podría extender hasta media hora. "Nuestro montaje y desmontaje son sumamente rápidos. Somos muy respetuosos con el juego y sabemos que la única razón por la que podemos hacer un espectáculo en el descanso es por lo maravilloso que es el fútbol", justifica Evans. Y añade: "También diría que este es uno de esos pocos momentos en los que se puede unir a todo el planeta. Así que animaría a todos a aceptar que la educación de los niños en todo el mundo es urgente".