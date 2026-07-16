Salta fortalece el deporte adaptado y la inclusión a través de Interescolares de Boccia

La Coordinación de Educación Física del Ministerio de Educación y Cultura llevará adelante los Juegos Interescolares de Boccia, una iniciativa destinada a promover la participación de estudiantes con discapacidad, del Nivel Primario y Secundario. La propuesta reunirá a alumnos de escuelas de modalidad especial y de régimen común los días 5, 6, 12 y 13 de agosto.

Las competencias se desarrollarán en las instalaciones de la Secretaría de Deportes, en el horario de 8 a 16. El 5 y 6 de agosto participarán estudiantes de 5°, 6° y 7° grado del Nivel Primario; mientras que los días 12 y 13 del mismo mes será el turno de estudiantes del Nivel Secundario, organizados por categorías según el año de nacimiento, comprendidos entre 2006 y 2013.

La Boccia es un deporte adaptado destinado a personas con parálisis cerebral y otras discapacidades motrices severas. Su práctica favorece el desarrollo de habilidades motrices, la autonomía y el trabajo en equipo, constituye una valiosa herramienta de inclusión educativa.

Las inscripciones para ambos niveles se recibirán hasta el 29 de julio en el Centro de Educación Física (CEF), ubicado en Abraham Cornejo 99. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al correo: educacionfisicasalta@gmail.com.

Con esta propuesta, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con una educación inclusiva que garantiza el acceso al deporte, promueve la participación de todos los estudiantes y fortalece la igualdad de oportunidades a través de prácticas adaptadas.