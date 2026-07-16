Caso Jimena Salas: ratificaron absoluciones y anularon la culpabilidad de Javier Saavedra

 imagen

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Caso Jimena Salas: ratificaron absoluciones y anularon la culpabilidad de Javier Saavedra

La Sala II del Tribunal de Impugnación se pronunció sobre los recursos de casación interpuestos tras la sentencia del juicio por el homicidio de Jimena Salas, y confirmó la absolución por el beneficio de la duda de dos de los hermanos que habían sido señalados como partícipes secundarios en el hecho. 

Salta Hoy

16 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Además, el tribunal decidió anular de oficio un apartado de la sentencia que declaraba la certeza de la autoría de un tercer implicado, quien falleció antes de que concluyera el debate oral, fundamentando que no se puede declarar culpable a una persona que no ha sido juzgada debido a la extinción de la acción penal por muerte.

El hecho por el que los tres hermanos habían sido acusados y detenidos sucedió en la localidad de Vaqueros 27 de enero de 2017. Los delitos imputados originalmente fueron homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio, además de robo calificado en banda y con uso de armas. 

En tanto, la investigación continuará abierta para identificar a otros posibles partícipes, cuyo perfil genético también fue hallado en el lugar pero que aún no ha sido identificado.
 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO