Caso Jimena Salas: ratificaron absoluciones y anularon la culpabilidad de Javier Saavedra

Además, el tribunal decidió anular de oficio un apartado de la sentencia que declaraba la certeza de la autoría de un tercer implicado, quien falleció antes de que concluyera el debate oral, fundamentando que no se puede declarar culpable a una persona que no ha sido juzgada debido a la extinción de la acción penal por muerte.

El hecho por el que los tres hermanos habían sido acusados y detenidos sucedió en la localidad de Vaqueros 27 de enero de 2017. Los delitos imputados originalmente fueron homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio, además de robo calificado en banda y con uso de armas.

En tanto, la investigación continuará abierta para identificar a otros posibles partícipes, cuyo perfil genético también fue hallado en el lugar pero que aún no ha sido identificado.

