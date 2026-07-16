Potenciarán las acciones preventivas del Plan Güemes

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, encabezó una reunión donde recibió al subsecretario de Intervención Federal de la Nación, Martín Culatto, con el objetivo de evaluar y reforzar el control territorial en la frontera norte y enfrentar delitos complejos como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en el marco del Plan Güemes.

En la oportunidad, Avellaneda sostuvo que se deben potenciar todas las acciones preventivas para el control territorial en una de las zonas más sensibles del país con dos corredores estratégicos como lo son Orán–Aguas Blancas y Salvador Mazza–Aguaray–Tartagal y reiteró el trabajo fundamental que se despliega en puntos críticos a lo largo de la ruta nacional 34.

Por su parte, el subsecretario Culatto remarcó el análisis realizado del Plan Güemes, donde las fuerzas federales desarrollan una tarea ordenada y focalizada para la lucha contra el delito, y reafirmó el compromiso para continuar con el trabajo junto a la provincia.

Para finalizar, se unificaron nuevas alternativas para avanzar con el Plan Güemes, teniendo en cuenta estadísticas de intervenciones, incautaciones, detenciones y actuaciones judiciales, con cifras sin precedentes en el país.

Del encuentro participaron el secretario de Seguridad, Ignacio Vilchez, el jefe de la Región 9 Salta de Gendarmería Nacional, Marcelo Adrián de la Cruz, la directora nacional de Control de Fronteras e Hidrovías, Virginia Cornejo, y el coordinador interinstitucional del Ministerio de Seguridad, Sebastián Smith.