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Cachi representará a la Argentina en la prestigiosa Best Tourism Villages de ONU Turismo

Tras formalizar su candidatura ante autoridades y referentes del sector, la localidad salteña se consolida como un modelo global donde la identidad rural impulsa el desarrollo económico y la sostenibilidad. 

Salta Hoy

16 / 07 / 2026

 

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En un acto institucional realizado en el espacio Adobe, la Municipalidad de Cachi presentó formalmente su postulación para la edición 2026 del programa Best Tourism Villages. Esta distinción de ONU Turismo reconoce a las comunidades que han convertido el turismo en una herramienta estratégica de crecimiento, preservando al mismo tiempo su legado histórico y entorno natural.

El evento reunió a autoridades provinciales y municipales, entre ellos la secretaria de Turismo, Nadia Loza; el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión; el secretario de Industria, Comercio y Empleo, Rodrigo Monzo; el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf; el presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo filial Salta, Diego Patrón Costas; el intendente Américo Liendro; el asesor municipal de Turismo, Cultura y Patrimonio, Leandro Caro; y el senador provincial Manrique Burgos.

Durante la jornada, Loza subrayó que la selección de Cachi responde a un esquema de gestión que fortalece la idiosincrasia local, protege el patrimonio y genera oportunidades concretas para la comunidad. Por su parte, el intendente Liendro expresó el orgullo que representa esta distinción, mientras que Leandro Caro detalló el riguroso proceso técnico que permitió integrar la vitivinicultura de altura, la producción de pimentón con denominación de origen y la salvaguarda de saberes ancestrales bajo criterios de sustentabilidad.

La candidatura, elegida entre 56 postulantes de 19 provincias, fue valorada por su capacidad de armonizar la actividad económica con la protección ambiental. Este logro reconoce, fundamentalmente, el compromiso histórico de productores, artesanos y vecinos que mantienen intacta la esencia del pueblo.

Integrar la red mundial de Best Tourism Villages representa una oportunidad estratégica para Salta. Al proyectarse en esta vidriera internacional, el destino no sólo ganará mayor visibilidad, sino que reafirmará su apuesta por un modelo turístico responsable que garantiza un futuro auténtico y próspero para sus habitantes.

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