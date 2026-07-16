El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la inauguración de las obras de refuncionalización y modernización de la Guardia de Emergencias del Hospital Señor del Milagro. La iniciativa, financiada con fondos provinciales mediante una inversión que supera los $1.600 millones, tiene como objetivo adecuar la infraestructura del nosocomio a la demanda asistencial del área metropolitana y del interior de la provincia.

El Gobernador manifestó su orgullo por cumplir con los compromisos asumidos en materia sanitaria y ratificó que la salud pública es una política de Estado prioritaria para su gestión: "Es un orgullo poder decir que estamos cumpliendo con nuestra palabra. La salud pública era una deuda pendiente de sucesivas gestiones de la que nosotros nos hicimos cargo, renovando el parque automotor y el equipamiento en todo el territorio. Es necesario hacer memoria, especialmente por aquellos que no hicieron nada en el pasado; nosotros nos comprometimos y fijamos a la salud como una política de Estado indiscutible de este Gobierno".

Al hacer un repaso de las acciones implementadas, el mandatario recordó el punto de partida de su gestión y el impacto de la emergencia sanitaria y en este sentido destacó especialmente al equipo de salud pública provincial. “Al asumir, nos enfrentamos a la dolorosa realidad de la desnutrición y la deshidratación en el norte provincial, lo que nos llevó a trabajar intensamente y a crear el Centro de Recuperación Nutricional en Santa Victoria Este. Posteriormente, la pandemia puso en evidencia un sistema de salud pública que se encontraba obsoleto y con graves deficiencias edilicias en los hospitales de toda la provincia”.

Por ello afirmó: “En estos seis años, nuestra gestión ha realizado una inversión histórica en salud pública de más de 2.000 millones de dólares, revirtiendo años de desinversión. En ese marco se inscribe la renovación de esta guardia de emergencias del Hospital Señor del Milagro, con una inversión superior a los 1.600 millones de pesos. Esta es solo la primera etapa; continuaremos invirtiendo para convertirlo en un establecimiento modelo en lo edilicio, consolidando el enorme prestigio que ya tiene por su recurso humano, considerado uno de los mejores en infectología del país".

También Sáenz se refirió al contexto nacional y al rol del Estado provincial en la contención de la comunidad. Subrayó: “Seguimos construyendo una Salta federal en momentos sumamente complejos, aun cuando se ha cortado todo tipo de acompañamiento financiero a nivel nacional”.

En este sentido aseguró que “priorizamos lo esencial: la salud, la educación y la seguridad. Aunque el escenario es difícil, realizamos un enorme esfuerzo financiero para cumplir con nuestra palabra y garantizar que cada salteño tenga un lugar digno donde atenderse, ser cuidado y recibir sus medicamentos. Un pueblo sin salud no puede crecer, y nosotros lo tenemos absolutamente claro", finalizó Sáenz.

En tanto, el ministro de Salud Pública Federico Mangione indicó que este hospital, que cumplió 131 años, “le debíamos durante mucho tiempo mejoras en la guardia. Además, por primera vez en la historia contará con quirófanos para que pronto en este nosocomio se pueda empezar a operar para compensar la necesidad de toda la ciudadanía y continuar apoyando todo el sistema sanitario”.

Reiteró que la inversión en el hospital se realizó con fondos provinciales y “trabajamos incansablemente para brindar salud federal e igualitaria en cada rincón de la provincia”.



Por su parte, el gerente del nosocomio José Antonio Soto Ruiz, destacó la trascendencia de las obras: “Este hospital es el más antiguo de Salta; pasó muchas necesidades durante muchos años, pero gracias a la gestión de nuestro Gobernador se concretaron muchas mejoras en este edificio como así también en el anexo del hospital Del Milagro (Bolivar y Rivadavia) que hoy funciona con medicina laboral, fonoaudiología, fisioterapia y consultorios externos”, señaló. Asimismo, puntualizó que la ampliación de estas guardias se complementará con la inauguración de los quirófanos, que solo resta el equipamiento, y con las reformas de camas para pacientes con TBC (tuberculosis).

Acompañaron la inauguración el vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco; el jefe de Gabinete, Sergio Camacho; el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda; secretario de Salud, Martín Monerris y el gerente del Hospital, José Antonio Soto Ruiz. Además, el jefe de Gabinete Municipal, Juan Chalabe; la diputada Nacional, Yolanda Vega, gerentes de los distintos hospitales de Capital y personal del nosocomio Señor del Milagro.

Renovada guardia

Contará con 10 camas en salas de observación y 6 consultorios. Uno se destinará a triage, otro para enfermería y 4 a la atención médica, con el objetivo de brindar espacios más amplios, funcionales y seguros tanto para la comunidad como para el equipo de salud.

El nuevo servicio de emergencias cuenta con un equipo diario, conformado por 4 enfermeros, 3 médicos, 1 jefe de área, 1 administrativo, 2 administrativos de admisión, y 1 agente de servicios generales, por cada turno. Además, el Gobernador recorrió la finalización de obras de tres nuevos quirófanos, que representan un paso fundamental en el equipamiento de la planta física y en la mejora de las condiciones de bioseguridad.

Uno de los nuevos espacios se encuentra ubicado en el sector de la guardia. Su función estratégica está destinada exclusivamente a la realización de cirugías sucias, contaminadas o de pacientes sépticos, permitiendo aislar estos procedimientos en un ambiente específico y resguardar así la asepsia del resto de las áreas quirúrgicas del hospital.

Por otra parte, los otros dos quirófanos se desarrollan en el espacio de las antiguas salas de procedimientos, las cuales fueron totalmente transformadas y adecuadas a la normativa vigente. Reúnen los requisitos técnicos necesarios para intervenir la gran mayoría de las patologías quirúrgicas habituales de nuestros pacientes.



La puesta en marcha de estas salas tiene como meta resolver a nivel local una importante cantidad de casos que hoy ingresan por guardia y terminan siendo derivados al Hospital San Bernardo. A partir de ahora, patologías como las colecistitis podrán ser programadas y operadas en este hospital dentro de las 24 o 48 horas de su ingreso, evitando traslados innecesarios y agilizando la respuesta sanitaria. Para consolidar este esquema de trabajo, la institución ya se encuentra gestionando el material quirúrgico necesario y planificando el refuerzo del plantel de cirujanos.

Esta mejora de la infraestructura no implica una modificación en el perfil prestacional ni en la complejidad de la institución. La incorporación de estos quirófanos responde a una necesidad básica y elemental de adecuación: por su envergadura, corresponde que este hospital cuente con la capacidad de resolver de forma segura y en su propio establecimiento las patologías quirúrgicas de su competencia.

Es de destacar que, durante el primer semestre de 2026, el servicio de Guardia registró 27.550 atenciones, reflejando el rol fundamental que cumple el Hospital Señor del Milagro como centro de referencia en la atención de urgencias.

Las obras

Es una iniciativa impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz con una inversión superior a los $1.600 millones

Se intervino en 600 metros cuadrados para la nueva Guardia de Emergencias, intervenciones en el acceso de ambulancias y pacientes de emergencia, abarcando una superficie de 85 m2.

Por su parte, sobre una superficie de 195 m2, se ejecutó la refacción de un sector de habitaciones y office de enfermería, en el que se desarrollaron quirófanos ambulatorios con una ampliación para recuperación post quirúrgica y locales de apoyo.

