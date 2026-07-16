Triunfo de la Selección: Más de 20.000 personas celebraron en la Plaza 9 de Julio
Argentina le ganó 2 a 1 a Inglaterra y pasó a la final de la Copa del Mundo de la FIFA. Los festejos estallaron en el centro salteño con banderas, camisetas y elementos de percusión.
Salta Hoy
16 / 07 / 2026
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[Fotos gentileza Diario El Tribuno]
Debido a la gran cantidad de personas, se aplicó un amplio operativo policial que incluyó cortes de tránsito.
Para llegar a la Plaza, también se realizó una requisa con el fin de evitar el ingreso de bebidas alcohólicas. Hubo incidentes menores.