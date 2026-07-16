Alerta naranja por viento efecto zonda en los Valles de Lerma y Calchaquíes

Este fenómeno afectará a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

Se esperan vientos intensos con velocidades entre 45 y 60 km/h. Las ráfagas podrían superar los 80 km/h.

Además, se pronostica un aumento repentino de la temperatura y baja humedad relativa.

El organismo también emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en la Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, y en Cordillera de los Andes.

El área de alta montaña será afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre los 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.

Este evento climático puede provocar reducción de la visibilidad.