Alerta naranja por viento efecto zonda en los Valles de Lerma y Calchaquíes
Lo emitió el Servicio Meteorológico Nacional. Mirá los detalles y zona de cobertura.
Salta Hoy
16 / 07 / 2026
Este fenómeno afectará a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.
Se esperan vientos intensos con velocidades entre 45 y 60 km/h. Las ráfagas podrían superar los 80 km/h.
Además, se pronostica un aumento repentino de la temperatura y baja humedad relativa.
El organismo también emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en la Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, y en Cordillera de los Andes.
El área de alta montaña será afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre los 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.
Este evento climático puede provocar reducción de la visibilidad.