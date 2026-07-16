Hubo persecución: Un hombre conducía ebrio, en zigzag y con dos neumáticos reventados

Policías advirtieron que el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok se desplazaba con maniobras peligrosas y que llevaba dos neumáticos reventados en uno de sus laterales.

Los uniformados le ordenaron detenerse mediante sirenas y el uso de un megáfono.

El hombre de 60 años hizo caso omiso a las órdenes y continuó su marcha, lo que inició una persecución que se extendió por varias cuadras hasta que finalmente frenó su vehículo.

Le realizaron el test de alcoholemia y arrojó 1,95 gramos de alcohol en sangre.

Le labraron la multa por conducir en estado de ebriedad y un acta contravencional por desobediencia a la autoridad al no acatar la orden de detención.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni otros vehículos afectados.

Se presume que el conductor habría extendido los festejos por el triunfo de la Selección Argentina, lo que derivó en este comportamiento negligente al volante.