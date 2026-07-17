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Un hombre de 29 años fue asesinado con arma blanca en Santa Victoria Este

Hasta el momento el agresor no fue localizado y era buscado en el norte de la provincia.

Salta Hoy

17 / 07 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal en feria, Gonzalo Ariel Vega, encabeza la investigación por el homicidio de un hombre de 29 años, ocurrido en barrio Mataderos de la localidad de Santa Victoria Este, durante la madrugada de este jueves 16.

La víctima se encontraba en la vereda de su domicilio, cuando fue sorprendido por una persona, quien lo lesionó con un arma blanca en la zona del tórax, y luego escapó.

El hombre pudo acercarse a su domicilio y pedir ayuda. Fue trasladado al hospital local, donde falleció.

El fiscal Vega dispuso el trabajo de personal de Criminalística en el lugar y la intervención de personal de la Unidad UGAP Tartagal del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, para realizar la autopsia.

Vega señaló que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido y se trabaja intensivamente en individualizar a él o los responsables.

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