Contrastes del clima: del abrigo a la remera

Los ciudadanos salieron a la calle con atuendos muy diversos.

Algunos optaron por remeras mangas cortas, disfrutando del calor. Sin embargo, otros se dejaron llevar por la costumbre y salieron con camperas, que eran necesarias hasta ayer y hoy resultan excesivas.

Para hoy la temperatura máxima está pronosticada en 31°C en la ciudad de Salta, mientras que este jueves trepó a los 36,7 grados.