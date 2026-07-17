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Contrastes del clima: del abrigo a la remera

Esta mañana, el tiempo en la ciudad de Salta se presenta con una temperatura sumamente agradable, aunque se sienten vientos leves y rige un alerta por viento zonda.

Salta Hoy

17 / 07 / 2026

 

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Los ciudadanos salieron a la calle con atuendos muy diversos. 

Algunos optaron por remeras mangas cortas, disfrutando del calor. Sin embargo, otros se dejaron llevar por la costumbre y salieron con camperas, que eran necesarias hasta ayer y hoy resultan excesivas. 

Para hoy la temperatura máxima está pronosticada en 31°C en la ciudad de Salta, mientras que este jueves trepó a los 36,7 grados. 

 

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