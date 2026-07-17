Alerta por incendios de pastizales: Ya se quemaron más de 20 hectáreas en la zona sur

La situación es crítica por incendios de pastizales y fuertes vientos que afecta principalmente a la zona sur de Salta.

Las tareas de los bomberos y brigadistas comenzaron este jueves al mediodía y se extendieron sin interrupción hasta las 6:00 de la mañana de hoy.

La zona del Aeropuerto fue el sector con mayor superficie afectada, donde se quemaron alrededor de 20 hectáreas de pastizales. El fuego se reactivó hoy cerca de las 2:00 de la madrugada.

Atrás del barrio San Carlos, contra el Río Ancho, se registraron daños en unas 7 hectáreas.

Hoy se reportan nuevos incendios en la zona sur, específicamente en San Luis y en las inmediaciones del Hotel de la Liga.

Además se registraron múltiples focos de menor tamaño dispersos por toda la ciudad.

Debido a las ráfagas de viento fuerte, la empresa distribuidora de energía eléctrica EDESA reportó la caída de postes.

Como consecuencia, varios barrios de la zona sur sufrieron cortes en el suministro de luz.

El funcionario advirtió que la situación podría empeorar en las próximas horas.

Por otro lado, el subsecretario de Defensa Civil indicó que también se monitorea un incendio en las serranías de Iruya, en un sector de muy difícil acceso.

Explicó que se realizará un sobrevuelo con un avión vigía del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para evaluar la situación y sostuvo que la mayoría de los incendios se originan por negligencia o descuidos, como la quema de basura o restos de poda.

Finalmente, Rodríguez pidió a la población no encender fuego bajo ninguna circunstancia y extremar las precauciones ante las fuertes ráfagas de viento previstas para la jornada.