Tres turistas rionegrinos quedaron atrapados en el ascensor de un hotel céntrico

Las tres personas, oriundas de Río Negro, tienen 56, 79 y 80 años.

Estuvieron encerradas en un primer piso durante aproximadamente 40 minutos en un estado de gran desesperación.

Los bomberos no pudieron abrir las puertas del ascensor, ni siquiera utilizando la llave de emergencia del equipo.

Finalmente, un técnico representante de la empresa de mantenimiento logró reiniciar el sistema y liberar a los huéspedes, quienes se encuentran en buen estado físico.

Sin embargo, una de las turistas, de 55 años, anticipó que radicará una denuncia formal contra el establecimiento hotelero.

La turista considera que no actuaron con la rapidez ni la preparación necesaria ante una emergencia de este tipo.