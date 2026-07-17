 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Tres turistas rionegrinos quedaron atrapados en el ascensor de un hotel céntrico

El desperfecto técnico ocurrió esta mañana alrededor de las 7:30 en un establecimiento ubicado en calle Balcarce.

Salta Hoy

17 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Las tres personas, oriundas de Río Negro, tienen 56, 79 y 80 años. 

Estuvieron encerradas en un primer piso durante aproximadamente 40 minutos en un estado de gran desesperación.

Los bomberos no pudieron abrir las puertas del ascensor, ni siquiera utilizando la llave de emergencia del equipo.

Finalmente, un técnico representante de la empresa de mantenimiento logró reiniciar el sistema y liberar a los huéspedes, quienes se encuentran en buen estado físico. 

Sin embargo, una de las turistas, de 55 años, anticipó que radicará una denuncia formal contra el establecimiento hotelero. 

La turista considera que no actuaron con la rapidez ni la preparación necesaria ante una emergencia de este tipo.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO