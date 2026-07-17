Muerte sobreviniente: La víctima es un motociclista de 23 años y residía en La Candelaria
El trágico accidente ocurrió el miércoles pasado a las 19:00 en la Ruta Provincial 6, cerca del destacamento policial de El Jardín, en el sur provincial.
Salta Hoy
17 / 07 / 2026
El joven colisionó con una camioneta que salía de un camino vecinal y se supo que no llevaba casco de seguridad.
Resultó con diagnóstico de politraumatismo y una fractura expuesta en su pierna izquierda.
Debido a la complejidad de su estado, fue asistido primero en el hospital local, luego derivado a Rosario de la Frontera, y finalmente trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo de Salta Capital.
A pesar de los esfuerzos médicos, el joven no logró recuperarse y falleció hoy alrededor de las 3:00 de la madrugada.
Con este deceso, ya son 11 las víctimas fatales en accidentes de tránsito en julio en la provincia de Salta y 85 en lo que va del año.