Muerte sobreviniente: La víctima es un motociclista de 23 años y residía en La Candelaria

El joven colisionó con una camioneta que salía de un camino vecinal y se supo que no llevaba casco de seguridad.

Resultó con diagnóstico de politraumatismo y una fractura expuesta en su pierna izquierda.

Debido a la complejidad de su estado, fue asistido primero en el hospital local, luego derivado a Rosario de la Frontera, y finalmente trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo de Salta Capital.

A pesar de los esfuerzos médicos, el joven no logró recuperarse y falleció hoy alrededor de las 3:00 de la madrugada.

Con este deceso, ya son 11 las víctimas fatales en accidentes de tránsito en julio en la provincia de Salta y 85 en lo que va del año.