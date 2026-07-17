 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Muerte sobreviniente: La víctima es un motociclista de 23 años y residía en La Candelaria

El trágico accidente ocurrió el miércoles pasado a las 19:00 en la Ruta Provincial 6, cerca del destacamento policial de El Jardín, en el sur provincial.

Salta Hoy

17 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El joven colisionó con una camioneta que salía de un camino vecinal y se supo que no llevaba casco de seguridad. 

Resultó con diagnóstico de politraumatismo y una fractura expuesta en su pierna izquierda.

Debido a la complejidad de su estado, fue asistido primero en el hospital local, luego derivado a Rosario de la Frontera, y finalmente trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo de Salta Capital.

A pesar de los esfuerzos médicos, el joven no logró recuperarse y falleció hoy alrededor de las 3:00 de la madrugada. 

Con este deceso, ya son 11 las víctimas fatales en accidentes de tránsito en julio en la provincia de Salta y 85 en lo que va del año.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO