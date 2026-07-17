Acto central y desfile por el Día del Agente Penitenciario La Dirección General del Servicio Penitenciario de Salta invitó a la comunidad a participar del acto central y desfile institucional hoy a las 10:30 h, frente a la Unidad Carcelaria N° 1 en Av. Hipólito Yrigoyen 841.