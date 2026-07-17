River Plate fue ovacionado por sus hinchas al llegar a Salta
El equipo millonario fue recibido en el hotel de la zona del monumento a Güemes por una multitud de fanáticos. Enfrentará hoy a Aldosivi por la Copa Argentina desde las 21.45 en el estadio Padre Ernesto Martearena.
Salta Hoy
17 / 07 / 2026
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Los hinchas pidieron selfies y autógrafos a los jugadores y al entrenador Eduardo “Chacho" Coudet.
Enzo Francescoli, ídolo del club, también estuvo presente y saludó a los simpatizantes.
Hoy hasta las 16:00 se venderá un remanente de entradas en las boleterías del estadio.