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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

River Plate fue ovacionado por sus hinchas al llegar a Salta

El equipo millonario fue recibido en el hotel de la zona del monumento a Güemes por una multitud de fanáticos. Enfrentará hoy a Aldosivi por la Copa Argentina desde las 21.45 en el estadio Padre Ernesto Martearena.

Salta Hoy

17 / 07 / 2026

 

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Los hinchas pidieron selfies y autógrafos a los jugadores y al entrenador Eduardo “Chacho" Coudet. 

Enzo Francescoli, ídolo del club, también estuvo presente y saludó a los simpatizantes. 

Hoy hasta las 16:00 se venderá un remanente de entradas en las boleterías del estadio.

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