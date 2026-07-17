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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Alerta amarilla y naranja por vientos intensos en el centro y oeste de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda en varias zonas que se mantendrá en vigencia hasta mañana o el domingo.

Salta Hoy

17 / 07 / 2026

 

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El área de cobertura comprende los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

Se esperan vientos de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. 

Este fenómeno puede causar reducción de la visibilidad y aumento de temperaturas.

Además, se declaró una alerta naranja en la Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, y Puna de Molinos.

Allí, los vientos podrían alcanzar entre 80 y 100 km/h, con ráfagas superiores a 130 km/h.

 

 

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