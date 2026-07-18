A horas de una nueva definición mundialista, Lionel Scaloni aseguró que la Selección argentina llega en buenas condiciones para enfrentar a España y remarcó que el equipo deberá ofrecer su máximo nivel para intentar conquistar el bicampeonato del mundo. El entrenador también confirmó que ningún futbolista presenta molestias físicas y destacó el compromiso del plantel con la gente.

Argentina disputará la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio frente a España, desde las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Será la segunda final mundialista consecutiva para el conjunto albiceleste, luego del histórico título conseguido en Qatar 2022.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Scaloni explicó que el equipo preparó el partido con la misma seriedad de siempre, aunque reconoció la magnitud del desafío que representa enfrentar al seleccionado español.

"Nos preparamos como en todos los partidos. Tenemos muchas ganas de que nos vaya bien y sabemos que necesitamos nuestra mejor versión para intentar ganar", expresó el entrenador.

El DT de la Albiceleste sostuvo que, aunque siempre existen aspectos por corregir, el plantel llega en óptimas condiciones físicas y listo para afrontar el compromiso más importante del torneo.

"Jugamos por la gente"

Scaloni volvió a destacar el vínculo que mantiene el seleccionado con los hinchas y aseguró que el apoyo popular es una motivación constante para todo el grupo.

"Es imposible que no nos llegue al corazón todo lo que transmite la gente. Jugamos por ellos", afirmó.

Además, resaltó el orgullo que siente al ver cómo la Selección logra unir a los argentinos más allá de las camisetas de sus clubes.

"Nos emociona que la gente se siente frente al televisor y se abrace con un hincha de otro equipo. Eso tiene un valor enorme", señaló.

El análisis de España

Respecto al rival, Scaloni consideró que será un duelo muy parejo entre dos selecciones con propuestas similares.

El entrenador explicó que tanto Argentina como España priorizan la posesión de la pelota y comparten una idea de juego basada en el protagonismo, aunque cada equipo tenga sus propias características.

"Son dos equipos que piensan parecido. Hay diferencias, pero ambos buscan tener la pelota y ser protagonistas", analizó.

Elogios para Lionel Messi

Scaloni también dedicó unas palabras a Lionel Messi, quien a los 39 años continúa siendo la gran figura del seleccionado y atraviesa un destacado Mundial.

"Es increíble lo que está haciendo. Tenemos que valorar la leyenda que es Lionel Messi y el nivel que sigue mostrando", destacó.

Por último, el entrenador agradeció el compromiso del plantel durante todo el proceso que comenzó hace varios años y aseguró que, más allá del resultado, el recorrido realizado ya representa un orgullo para todo el cuerpo técnico.