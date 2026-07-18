Lionel Messi palpita la final del Mundial 2026: “Intentaremos hacer un buen partido”

A horas de disputar una nueva final de la Copa del Mundo, Lionel Messi aseguró que la Selección argentina intentará "dar el máximo" para alcanzar el bicampeonato y destacó el espíritu competitivo del plantel que dirige Lionel Scaloni.

El capitán argentino participó este viernes de una conferencia de prensa junto al entrenador y al arquero Emiliano "Dibu" Martínez, en la antesala del duelo frente a España, que se disputará este domingo desde las 16 (hora argentina) en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

En un encuentro poco habitual, al que los representantes argentinos llegaron en helicóptero hasta Nueva York y que contó con la presencia de figuras del deporte mundial como el tenista Novak Djokovic y el basquetbolista Kevin Durant, Messi habló sobre la presión de disputar otra final, sus inicios en el fútbol y el presente de Lamine Yamal.

Consultado por Djokovic, el rosarino recordó sus primeros pasos en el deporte y explicó que tanto él como sus compañeros crecieron jugando "con mucha pasión y ganas", siempre en clubes de barrio.

"Nunca pensamos en la presión. La vivimos como algo natural", expresó el capitán, quien remarcó que el grupo argentino mantiene intacta su mentalidad competitiva.

"Somos un equipo competitivo, nos gusta ganar, pero este es un deporte colectivo donde el rival también juega y no siempre se puede ganar", reflexionó.

Messi también señaló que con el paso de los años aprendió que "se pierde más de lo que se gana", una enseñanza que considera fundamental tanto para su carrera deportiva como para su crecimiento personal.

Elogios para Lamine Yamal

Durante la conferencia, el capitán argentino también fue consultado por Lamine Yamal, la joven figura de la selección española y del Barcelona.

Messi no escatimó elogios para el delantero de 18 años, a quien definió como "un grandísimo jugador" y uno de los mejores del mundo en la actualidad.

Además, reconoció que sigue de cerca su carrera por su vínculo con el club catalán y afirmó que el español tiene "una gran oportunidad de conseguir algo histórico". Sin embargo, dejó en claro cuál será el objetivo argentino para la final.

"Intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez", comentó entre sonrisas.

Una imagen que dio la vuelta al mundo

El rosarino también recordó la ya célebre fotografía tomada hace casi dos décadas, en la que aparece sosteniendo y bañando a un bebé Lamine Yamal durante una producción solidaria realizada para un calendario benéfico.

"Es una locura esa foto", reconoció Messi, al recordar que ahora ambos estarán frente a frente disputando una final del Mundial.