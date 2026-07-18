Francia e Inglaterra se enfrentan por el tercer puesto del Mundial 2026

Francia e Inglaterra buscarán cerrar su participación en el Mundial 2026 con una victoria cuando se enfrenten este sábado por el tercer puesto de la Copa del Mundo, luego de haber quedado a un paso de la gran final.

El encuentro se disputará desde las 18 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y Leodan González, de Uruguay, a cargo del VAR. El partido podrá verse por TV Pública, Paramount+, DSports y contará con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas.

El seleccionado francés llega golpeado tras caer en semifinales frente a España, resultado que le impidió alcanzar su tercera final mundialista consecutiva. Pese a la eliminación, el conjunto dirigido por Didier Deschamps mantiene como gran figura a Kylian Mbappé, quien comparte la cima de la tabla de goleadores del torneo con Lionel Messi, ambos con ocho tantos.

Francia disputará el cuarto partido por el tercer puesto de su historia. Consiguió la medalla de bronce en Suecia 1958 y México 1986, mientras que finalizó cuarto en España 1982.

Del otro lado estará Inglaterra, que también vio frustrado su sueño de llegar a la definición luego de caer ante la Selección argentina en una de las semifinales del certamen. El equipo de Thomas Tuchel había llegado a esta instancia tras eliminar a Noruega en cuartos de final y buscaba disputar apenas la segunda final mundialista de su historia, tras el título obtenido como local en 1966.

Los ingleses tampoco tienen antecedentes favorables en esta instancia. Finalizaron cuartos tanto en Italia 1990 como en Rusia 2018, Mundial en el que Harry Kane se consagró como máximo goleador del torneo.

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.