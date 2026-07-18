Salta permanece en alerta por peligro extremo de incendios forestales

La Municipalidad de Salta emitió una alerta por el riesgo extremo de incendios forestales previsto para los próximos días y solicitó a la población extremar los cuidados para evitar la aparición de nuevos focos. Además, recordó que ante cualquier emergencia se encuentran habilitadas las líneas 911 y 105 durante las 24 horas.

Según informaron las autoridades, el índice meteorológico de peligrosidad de incendios permanecerá en la categoría "Extremo", debido a las condiciones climáticas previstas, caracterizadas por vegetación seca y jornadas con fuertes vientos, un escenario que favorece la rápida propagación del fuego.

Las principales recomendaciones

Frente a este panorama, el municipio difundió una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos y proteger tanto a la población como al ambiente.

Entre las principales recomendaciones se destaca la prohibición de encender fuego fuera de los lugares habilitados, una práctica que además está contemplada por la legislación vigente. También se solicita no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos, ya que pueden provocar incendios incluso varias horas después de haber sido descartados.

Asimismo, se pidió evitar arrojar residuos en espacios naturales, especialmente latas y botellas de vidrio, que bajo determinadas condiciones pueden favorecer el inicio de focos ígneos.

Otro de los consejos es no realizar fuego, incluso en sectores permitidos, durante jornadas con fuertes vientos, ya que las llamas pueden expandirse rápidamente y volverse incontrolables.

Además, las autoridades recomendaron consultar periódicamente el índice meteorológico de peligrosidad de incendios que difunden los organismos oficiales para conocer el nivel de riesgo antes de realizar actividades al aire libre.

Qué hacer ante una emergencia

La Municipalidad recordó que, ante la presencia de humo, llamas o cualquier situación que pueda derivar en un incendio forestal, es fundamental dar aviso de inmediato a los servicios de emergencia.

Para ello, se encuentran disponibles las líneas 911 y 105, que funcionan las 24 horas para recibir denuncias y coordinar una rápida intervención de los equipos especializados.