Se terminó el misterio: María Becerra cantaría el Himno en la final del Mundial 2026

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, uno de los grandes interrogantes de la previa parece haber comenzado a despejarse: María Becerra sería la artista elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino antes del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Durante los últimos días, el nombre de la cantante que tendría a su cargo uno de los momentos más emotivos de la ceremonia previa se convirtió en tema de debate entre los fanáticos argentinos. Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Tini Stoessel fueron algunas de las figuras que sonaron con fuerza en medios y redes sociales.

Sin embargo, las últimas versiones apuntan a que la elegida sería María Becerra, una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional de los últimos años. Hasta el momento, FIFA no realizó un anuncio oficial confirmando la información.

Los nombres que circularon en la previa

La expectativa por conocer quién interpretaría el Himno Nacional Argentino creció a medida que se acercaba la final entre la Selección argentina y España en el MetLife Stadium.

Soledad Pastorutti aparecía como una de las candidatas naturales, especialmente por el recuerdo de su histórica interpretación antes de la final del Mundial de Qatar 2022. Por su parte, Lali Espósito también fue mencionada por su participación en grandes eventos y su fuerte vínculo con el público argentino.

Tini Stoessel completaba la lista de artistas que circularon en las especulaciones, aunque finalmente todas las miradas se concentraron en María Becerra.

Una voz con proyección internacional

De confirmarse la noticia, María Becerra tendrá el honor de protagonizar uno de los momentos más simbólicos de la final del Mundial 2026, frente a millones de espectadores en todo el planeta.

La cantante, reconocida por su exitosa carrera en la música urbana y su creciente presencia en escenarios internacionales, se sumaría así a la lista de artistas argentinas que tuvieron el privilegio de interpretar el Himno Nacional en eventos de máxima relevancia deportiva.