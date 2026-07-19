Times Square se tiñó de celeste y blanco: multitudinario banderazo argentino

Times Square se convirtió este sábado en territorio argentino. Miles de hinchas de la Selección argentina coparon el corazón de Manhattan para protagonizar un multitudinario banderazo en apoyo al equipo de Lionel Scaloni, que este domingo enfrentará a España en la final del Mundial 2026.

Con banderas, bombos, camisetas celestes y blancas y cánticos ininterrumpidos, los fanáticos transformaron uno de los puntos más emblemáticos de Nueva York en una verdadera fiesta albiceleste, a menos de 24 horas del partido decisivo.

Una fiesta argentina en el corazón de Nueva York

La convocatoria comenzó durante la tarde y se extendió sobre Broadway y la Séptima Avenida, donde residentes argentinos, turistas y fanáticos que viajaron especialmente para acompañar al equipo desplegaron banderas, camisetas, bombos y redoblantes.

La magnitud de la concentración superó las estimaciones iniciales y obligó a reforzar el operativo policial en la zona. Durante horas, Times Square quedó dominada por los colores argentinos y los cánticos habituales de la hinchada, en una postal que volvió a mostrar el fuerte acompañamiento que tuvo la Selección durante todo el torneo.

El banderazo fue impulsado por peñas y agrupaciones de hinchas argentinos radicados en Estados Unidos, en medio de la enorme expectativa que genera la posibilidad de que Argentina consiga el bicampeonato mundial.

Más de 10 mil hinchas

Algunas estimaciones previas hablaban de una convocatoria superior a las 10 mil personas. Aunque no trascendió hasta el momento una cifra oficial definitiva de asistentes, las imágenes mostraron una concentración multitudinaria que ocupó buena parte del tradicional centro turístico neoyorquino.

La fiesta incluyó además grandes banderas, imágenes de Lionel Messi y Diego Maradona, y cánticos dedicados a los jugadores que este domingo buscarán sumar una nueva estrella para el fútbol argentino.

La idea central del banderazo, según explicaron los organizadores, fue agradecerle al plantel por el recorrido realizado y darle un último impulso antes del partido decisivo.

Nueva York, invadida por hinchas argentinos

La presencia argentina en Nueva York creció de manera considerable durante las últimas horas. Aerolíneas Argentinas incluso reforzó sus vuelos directos desde Buenos Aires ante el aumento de la demanda generado por la clasificación a la final.

Además del banderazo de Times Square, también se organizaron encuentros en Central Park y otros puntos de Manhattan, mientras miles de simpatizantes se movilizan hacia Nueva Jersey para presenciar el partido.

Argentina enfrentará este domingo a España en el MetLife Stadium, en una final que comenzará a las 16 de nuestro país.