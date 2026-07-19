Salta se paraliza por la final del Mundial: los supermercados cerrarán antes

Los supermercados y comercios adheridos de la ciudad de Salta cerrarán sus puertas a las 15 de este domingo 19 de julio, para que sus trabajadores puedan seguir la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España.

La medida fue informada por el Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de Salta, que confirmó que las principales cadenas de la capital modificarán su horario habitual y concluirán anticipadamente la jornada laboral.

¿Hasta qué hora se puede comprar?

Quienes necesiten realizar compras deberán hacerlo durante la mañana o antes de las 15, ya que ese será el horario de cierre establecido para los establecimientos adheridos.

Entre las empresas mencionadas por el gremio se encuentran:

Damesco

Comodín

Carrefour

Chango Más

Super Vea

Jumbo

Easy

La Anónima

Makro

Vital

El Milagro

La Rotonda Lácteos

Además, otros comercios de la ciudad también podrían sumarse a la medida especial.

Un domingo marcado por la pasión mundialista

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio agradecieron a las empresas por acceder a modificar el horario habitual ante la enorme expectativa que genera la participación de Argentina en la final del Mundial.

“En nuestra Nación Argentina el fútbol no es solo un deporte, sino la manifestación masiva de una pasión común”, expresó el gremio en el comunicado firmado por su secretario general, César Guerrero.