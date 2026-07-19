Choque entre una camioneta y un automóvil en avenida Ex Combatientes de Malvinas
Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas ni sobre las causas que originaron el accidente.
Salta Hoy
19 / 07 / 2026
Un siniestro vial ocurrido este domingo en la intersección de Avenida Ex Combatientes de Malvinas y Diario La Prensa provocó importantes demoras en la circulación y una reducción de calzada en la zona.
El choque involucró a una camioneta y un automóvil, por lo que personal de emergencia y tránsito trabaja en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito vehicular.
Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas ni sobre las causas que originaron el accidente.
Demoras y recomendaciones
Debido al operativo desplegado en el sector, las autoridades solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la zona.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
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Reducir la velocidad al aproximarse al sector.
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Mantener distancia de seguridad con otros vehículos.
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Evitar el uso del celular mientras conduce.
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Utilizar vías alternativas, si es posible.
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Facilitar el paso de ambulancias y vehículos de emergencia.
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Conducir con mayor precaución ante posibles maniobras imprevistas.
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Estar atentos a peatones y motociclistas en la zona.
Las autoridades pidieron además paciencia a los automovilistas, ya que el siniestro podría generar demoras prolongadas mientras se realizan las tareas de asistencia y despeje de la calzada.