Choque entre una camioneta y un automóvil en avenida Ex Combatientes de Malvinas

Un siniestro vial ocurrido este domingo en la intersección de Avenida Ex Combatientes de Malvinas y Diario La Prensa provocó importantes demoras en la circulación y una reducción de calzada en la zona.

El choque involucró a una camioneta y un automóvil, por lo que personal de emergencia y tránsito trabaja en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito vehicular.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas ni sobre las causas que originaron el accidente.

Demoras y recomendaciones

Debido al operativo desplegado en el sector, las autoridades solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la zona.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Reducir la velocidad al aproximarse al sector.

Mantener distancia de seguridad con otros vehículos.

Evitar el uso del celular mientras conduce.

Utilizar vías alternativas, si es posible.

Facilitar el paso de ambulancias y vehículos de emergencia.

Conducir con mayor precaución ante posibles maniobras imprevistas.

Estar atentos a peatones y motociclistas en la zona.

Las autoridades pidieron además paciencia a los automovilistas, ya que el siniestro podría generar demoras prolongadas mientras se realizan las tareas de asistencia y despeje de la calzada.