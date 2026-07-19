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Choque entre una camioneta y un automóvil en avenida Ex Combatientes de Malvinas

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas ni sobre las causas que originaron el accidente.

Salta Hoy

19 / 07 / 2026

 

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Un siniestro vial ocurrido este domingo en la intersección de Avenida Ex Combatientes de Malvinas y Diario La Prensa provocó importantes demoras en la circulación y una reducción de calzada en la zona.

El choque involucró a una camioneta y un automóvil, por lo que personal de emergencia y tránsito trabaja en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito vehicular.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas ni sobre las causas que originaron el accidente.

Demoras y recomendaciones

Debido al operativo desplegado en el sector, las autoridades solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la zona.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Reducir la velocidad al aproximarse al sector.

  • Mantener distancia de seguridad con otros vehículos.

  • Evitar el uso del celular mientras conduce.

  • Utilizar vías alternativas, si es posible.

  • Facilitar el paso de ambulancias y vehículos de emergencia.

  • Conducir con mayor precaución ante posibles maniobras imprevistas.

  • Estar atentos a peatones y motociclistas en la zona.

Las autoridades pidieron además paciencia a los automovilistas, ya que el siniestro podría generar demoras prolongadas mientras se realizan las tareas de asistencia y despeje de la calzada.

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