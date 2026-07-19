“Este grupo ya escribió una historia”: el mensaje de Messi que conmueve al país

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales que revolucionó al país y despertó múltiples interpretaciones sobre una posible despedida de la Selección argentina.

La publicación apareció cerca de la medianoche del sábado y, en menos de una hora, superó los 2 millones de “me gusta” y acumuló más de 89 mil comentarios, convirtiéndose rápidamente en uno de los temas más comentados en redes sociales.

El capitán argentino acompañó el texto con una fotografía de toda la delegación albiceleste y eligió un tono cargado de nostalgia, agradecimiento y reconocimiento al camino recorrido junto al grupo que dirige Lionel Scaloni.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”.

Un mensaje que sonó a despedida

Messi también agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan diariamente alrededor de la Selección argentina.

“Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue el cierre de la publicación, que muchos fanáticos interpretaron como una posible despedida del capitán de la Albiceleste.

“Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA”.

El hecho de que el mensaje estuviera redactado en pasado y con un tono de balance emocional alimentó las especulaciones sobre el futuro de Messi en la Selección, aunque el propio futbolista no hizo ninguna referencia explícita a un retiro.

Una final para la historia

La Selección argentina y Lionel Messi tendrán este domingo una nueva cita con la historia cuando enfrenten a España desde las 16 en el MetLife Stadium, por la gran final del Mundial 2026.

En caso de consagrarse campeón, Argentina alcanzará su cuarta Copa del Mundo y se convertirá en la tercera selección en lograr un bicampeonato mundial, algo que solo consiguieron Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).