Colapinto logró el 10° puesto en el GP de Bélgica y sumó un punto en la Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 al finalizar décimo en el Gran Premio de Bélgica y sumar un punto para el campeonato de pilotos. El argentino, que corre para Alpine, completó una sólida actuación en el circuito de Spa-Francorchamps.

El piloto argentino largó desde la undécima posición, pero tuvo una gran salida que lo ubicó rápidamente en el octavo puesto. A lo largo de las 44 vueltas, Colapinto se mantuvo dentro de la zona de puntos y resistió la presión de su compañero de equipo, Pierre Gasly, en las vueltas finales.

Una maniobra clave para asegurar el punto

Uno de los momentos más destacados de la carrera llegó cuando Colapinto superó en una misma maniobra a Liam Lawson y a Pierre Gasly en la curva de Les Combes. Ese adelantamiento resultó fundamental para consolidar el décimo lugar y quedarse con el último punto disponible.

Gasly terminó undécimo, justo detrás del argentino, luego de una intensa lucha entre los dos pilotos de Alpine en el tramo final de la competencia.

Antonelli volvió a ganar

La victoria quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien consiguió su sexta victoria de la temporada y se afianzó como líder absoluto del campeonato.

El podio lo completaron Charles Leclerc, de Ferrari, en el segundo puesto, y Max Verstappen, de Red Bull, en el tercero.

Antonelli recuperó el liderazgo de la carrera tras perderlo en la largada ante Verstappen y se mantuvo como protagonista durante toda la prueba.

Incidentes y clasificación final

La carrera también estuvo marcada por el abandono de George Russell en la primera vuelta, tras un choque con Lewis Hamilton en Les Combes. El británico recibió una penalización de cinco segundos y terminó cuarto, aunque quedó bajo investigación por una salida insegura en boxes.

Oscar Piastri finalizó quinto, mientras que Isack Hadjar protagonizó una destacada remontada desde el puesto 21 para terminar sexto.

Con este resultado, Franco Colapinto sigue sumando experiencia y puntos en su temporada debut en la Fórmula 1. La próxima cita del campeonato será el Gran Premio de Hungría, donde el argentino buscará continuar con su buen momento.