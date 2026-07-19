Argentina va por el bicampeonato: las selecciones que lo lograron

La Selección argentina tendrá este domingo una oportunidad histórica cuando enfrente a España desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por la final del Mundial 2026. Si el equipo de Lionel Scaloni consigue el título, no solo alcanzará su cuarta estrella, sino que además se convertirá en la tercera selección en la historia en conquistar dos Copas del Mundo de manera consecutiva.

Argentina llega a esta definición tras vencer a Inglaterra por 2 a 1 en una semifinal cargada de emoción, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Del otro lado estará España, que buscará su segundo título mundial y mantener una impresionante racha de 37 partidos invicta bajo la conducción de Luis de la Fuente.

El exclusivo club del bicampeonato

Hasta el momento, solo dos selecciones lograron defender con éxito el título mundial: Italia y Brasil. Argentina, campeona en Qatar 2022, intentará sumarse a ese grupo privilegiado.

Italia: el primer bicampeón

Italia fue la primera selección en lograr el bicampeonato. Se consagró campeona en Mundial de Italia 1934, torneo que organizó y en el que venció a Checoslovaquia por 2 a 1 en la final.

Cuatro años después, en el Mundial de Francia 1938, la “Azzurra” repitió la hazaña al derrotar a Hungría por 4 a 2 en el partido decisivo, con una destacada actuación de Gino Colaussi y Silvio Piola.

Brasil: la potencia que repitió la gloria

Brasil es el otro país que consiguió ganar dos Mundiales seguidos. La “Canarinha” se consagró campeona en Suecia 1958 y volvió a levantar la copa en Chile 1962.

Aquellos títulos marcaron el inicio de una de las épocas más gloriosas del fútbol brasileño, con figuras legendarias como Pelé y Garrincha.

Una coincidencia que alimenta la ilusión argentina

El camino de Argentina hacia esta final presenta una curiosa coincidencia con la historia de Brasil. La selección brasileña fue subcampeona en Maracanazo de 1950, quedó eliminada en cuartos de final en 1954 y luego logró el bicampeonato en 1958 y 1962.

Argentina, por su parte, fue subcampeona en Brasil 2014, cayó en octavos de final en Rusia 2018, se coronó en Qatar 2022 y ahora tiene la posibilidad de repetir la secuencia brasileña con un nuevo título en 2026.

La cita con la historia

Con Lionel Messi como capitán y Lionel Scaloni como conductor, la Selección argentina buscará escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. Este domingo, ante España, la Albiceleste no solo jugará por una copa: jugará por la posibilidad de convertirse en bicampeona del mundo y unirse a Italia y Brasil en el club más exclusivo de los Mundiales.