Alertas por viento efecto Zonda en los Valles y ráfagas de hasta 100 km/h en la Puna
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes y viento Zonda que rige para la tarde de este jueves en gran parte de la cordillera, la Puna y los Valles salteños.
Salta Hoy
02 / 07 / 2026
[Imagen ilustrativa]
Viento efecto zonda en Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos.
El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h.
El marcado aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad son propicias para riesgo de incendios.
Vientos intensos en las alturas
El Servicio Meteorológico también emitió un alerta para la Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.
El organismo detalló que el área será afectada por vientos del noroeste con velocidades de entre 60 y 75 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.
El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.