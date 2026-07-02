Alertas por viento efecto Zonda en los Valles y ráfagas de hasta 100 km/h en la Puna

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Viento efecto zonda en Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos.

El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

El marcado aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad son propicias para riesgo de incendios.

Vientos intensos en las alturas

El Servicio Meteorológico también emitió un alerta para la Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.

El organismo detalló que el área será afectada por vientos del noroeste con velocidades de entre 60 y 75 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.

El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.