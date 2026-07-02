Caso Thiago: La familia paterna recibió aprietes para que no hagan nuevas movilizaciones

El Dr. Víctor Hugo Sarmiento contó por Radio Salta que “desde la Secretaría de la Niñez, la Primera Infancia y la Familia le dijeron a la familia de los nenes que “no realice nuevas manifestaciones porque podrían hacerles informes negativos que luego podrían impedir que el hermanito de Thiago, denominado a partir de ahora como “Niño T” sea restituído a la familia paterna”.

Cabe recordar que el nene se encuentra a resguardo en una Casa Cuna desde el fallecimiento de Thiago.

Agregó que l institucionalización del niño T -hermano del fallecido- fue decidida de forma arbitraria por la Secretaría antes mencionada.

Finalizó recordando que había varias denuncias por abandono, negligencia y maltrato de la contra la madre.

“Había varias denuncias del abuelo paterno” expresó y mencionó “grandes demoras de la Secretaría de la Niñez en responder los informes solicitados por la justicia”.

“Lamentablemente por eso se llegó a la circunstancia de la muerte”, expresó el abogado.