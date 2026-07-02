Violencia en Orán: un joven pierde la vida en una pelea entre amigos

Se trató de una pelea entre dos personas que, según testimonios de vecinos, eran amigos de la infancia.

Durante la discusión, uno de ellos, de 22 años, atacó al otro con un arma blanca, propinándole varias estocadas.

La víctima es un joven de 26 años. Una de las heridas cortantes le comprometió directamente la arteria aorta.

Fue trasladado de urgencia al Hospital San Vicente de Paul, pero llegó sin signos vitales.

Los médicos confirmaron que falleció debido a un shock hipovolémico, es decir desangrado.

Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga en una motocicleta.

Sin embargo, la policía montó un operativo cerrojo y logró detenerlo justo cuando llegaba a una vivienda con intenciones de esconderse.

El caso está resuelto aunque siguen las investigaciones para conocer detalles del motivo de la mortal pelea.