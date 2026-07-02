Quieren modernizar una ley provincial para la rápida entrega de autos secuestrados

Por esta iniciativa, el Procurador General Pedro Garcia Castiella se reunió con Diputados para avanzar en el proyecto.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de modernizar la normativa vigente para adecuarla a los paradigmas del nuevo Código Procesal Penal y optimizar el uso de los bienes incautados.

Por Radio Salta, el diputado Juan Pablo Cuéllar, que representa al departamento Anta, explicó que “es una gran problemática, principalmente con los vehículos secuestrados, que están en depósitos o a la intemperie, en distintas comisarías”.

“La idea es que estos elementos, que muchas veces están secuestrados de manera inútil, puedan ser puestos a disposición de tareas investigativas o de agentes sanitarios”, ejemplificó el legislador.

Cuellar dijo que los vehículos incautados y luego entregados a comisarías y hospitales deberán formar parte de un registro y así evitar el uso personal de los automotores.