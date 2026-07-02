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Desde el Círculo Médico de Salta promueven la buena salud sexual masculina

Con la campaña denominada “Tocate los huevos”, buscan que los varones observen la salud de sus propios genitales, logren detectar anomalías y recurran prontamente al médico urólogo.

Salta Hoy

02 / 07 / 2026

 

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“Por ejemplo, buscamos prevenir los cánceres de testículo”, dijo Mónica Gelsi, médica obstetra, sexóloga y educadora en sexualidad, quien visitó nuestros estudios esta mañana. 

Gelsi mencionó la preocupación sobre el incremento de las infecciones de transmisión sexual en Salta. 

“Es muy peligroso porque muchos tienen estas infecciones que no presentan síntomas”, indicó.

La profesional reiteró la importancia de la inclusión en los análisis de sangre de rutina, de búsqueda de VIH, hepatitis B y sífilis. 

“Saber de la presencia de estas enfermedades ayuda al rápido tratamiento”, expresó la profesional. 

Reiteró la importancia del uso de preservativos en todo contacto sexual: “A los adolescentes se les debe regalar los preservativos para que los use en el momento de la masturbación previo a la experiencia de las relaciones sexuales”. 

“Cuando el varón practica a solas con el uso del preservativo, cometerá menos errores en el momento de la intimidad con una pareja”, dijo Gelsi. 

La profesional realiza consultoría sobre educación sexual y se puede pedir turno en el teléfono 387-6838888 o en Avenida del Bicentenario 1051, planta baja. 

 

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