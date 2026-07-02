Postales invernales: Nevadas sorprendieron a vecinos del Valle de Lerma
Se registraron imágenes blancas en la Cuesta del Obispo, Chicoana y Guachipas.
Salta Hoy
02 / 07 / 2026
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El pronóstico del agroclimatólogo Eduardo Sierra se cumplió.
La nieve dejó postales únicas a pocos kilómetros de la ciudad de Salta.
El descenso de la temperatura y la humedad contribuyeron a este fenómeno.
Los paisajes amanecieron cubiertos de blanco, marcando una jornada invernal.
Oyentes de nuestra emisora enviaron fotos y videos del Cerro El Sunchal, ubicado en el departamento Chicoana.