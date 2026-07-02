Postales invernales: Nevadas sorprendieron a vecinos del Valle de Lerma

El pronóstico del agroclimatólogo Eduardo Sierra se cumplió.

La nieve dejó postales únicas a pocos kilómetros de la ciudad de Salta.

El descenso de la temperatura y la humedad contribuyeron a este fenómeno.

Los paisajes amanecieron cubiertos de blanco, marcando una jornada invernal.

Oyentes de nuestra emisora enviaron fotos y videos del Cerro El Sunchal, ubicado en el departamento Chicoana.