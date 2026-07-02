El intendente Emiliano Durand defendió “la Feria de la Carne”

Tras el gran resultado de la primera feria, muchos nuevos productores de carne vacuna, pollo y pescado han manifestado su interés en sumarse.

Se está trabajando con los distintos sectores para poder concretar la segunda edición de la feria en un plazo de un par de meses.

Durand aclaró que se priorizará la participación de los productores salteños para potenciar la economía local y ofrecer una mayor variedad de productos a los vecinos.

Al ser consultado sobre las críticas o la posición de la Cámara de Comercio respecto a este tipo de ferias, el funcionario evitó entrar en polémicas.

Señaló que su trabajo principal es "entender la situación en la que está la gente y tratar de ayudarla" ante la difícil coyuntura económica.

El jefe comunal aseguró que también se contempla y apoya a los comerciantes tradicionales a través de otras acciones de gestión, como la recuperación y la iluminación del centro de la ciudad.

Concluyó enfatizando que "no hay tiempo para trabajar discutiendo", sino que el enfoque está puesto en la gestión directa.