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Boca Juniors en Salta: ya se pueden adquirir las entradas para el partido ante Paranaense

Se encuentran disponibles de forma digital en www.entradauno.com, mientras que la venta presencial se realizará el domingo 5 y lunes 6 de julio en las boleterías del estadio Padre Ernesto Martearena.

Deportes

02 / 07 / 2026

 

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El encuentro entre Boca Juniors y Athletico Paranaense se disputará el 8 de julio, a las 21 horas, en el estadio Padre Ernesto Martearena. Los interesados pueden asegurar su lugar de manera digital a través del sitio www.entradauno.com.

La modalidad presencial estará habilitada el domingo 5 y lunes 6 de julio, de 12 a 17 horas, en las boleterías Norte del estadio, ubicadas sobre la avenida Fernández Molina s/n. Los valores establecidos son de $ 35.000 para las populares, $ 60.000 las preferenciales Este y $ 80.000 la platea techada.

Esta presentación, que se suma al partido entre River Plate y Aldosivi el 17 de julio por la Copa Argentina, ratifica a Salta como un destino estratégico para el turismo deportivo.

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