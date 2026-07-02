Los socorristas continúan trabajando sin descanso

Miles de voluntarios civiles, rescatistas nacionales e internacionales y altas autoridades del Gobierno de Venezuela, continuaban trabajando en zonas afectadas por los fuertes terremotos del 24 de junio.

El doblete sísmico, que estremeció al país sudamericano hace una semana, provocó hasta ahora 2.295 fallecidos, más de 11.200 heridos y 12.841 personas damnificadas, según el balance oficial presentado por las autoridades, informó Xinhua.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inspeccionó hospitales, campamentos y bases de operaciones internacionales en el estado de La Guaira (litoral central), la región más golpeada por el colapso de infraestructuras y edificaciones residenciales, declarada como zona de desastre.

En medio del duelo que atraviesa Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó la noche de este miércoles un acto cargado de simbolismo para agradecer a brigadas internacionales de rescate.

Las delegaciones de Italia y Suiza fueron condecoradas con la medalla Héroes de Venezuela, en su segunda clase, en reconocimiento a su participación en las labores de búsqueda y salvamento en zonas devastadas por los terremotos de 7,2 y 7,5, ocurridos el pasado 24 de junio.

Llegó más ayuda humanitaria

El canciller venezolano, Yván Gil, informó la madrugada de este jueves que más de 2.000 toneladas de ayuda humanitaria internacional llegaron al país, en medio de las labores de atención a la población afectada