En medio de la ola de frío que atraviesa el país, el Gobierno salió a garantizar el abastecimiento de gas en los hogares. El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, afirmó que el suministro domiciliario está asegurado "en la medida que no haya un imponderable", y remarcó que el sistema energético nacional funciona con normalidad pese a la alta demanda invernal.

"La demanda prioritaria está perfectamente satisfecha"

González explicó que la provisión de gas natural para hogares, hospitales y escuelas está garantizada siempre que no se registren fallas en algún yacimiento ni problemas en las redes de transporte o distribución. En diálogo con radio Mitre, el funcionario del equipo de Luis Caputo sostuvo que la demanda prioritaria de todo el país está cubierta, que la presión en el sistema de gasoductos es la correcta y que los yacimientos producen al ritmo necesario para evitar cortes en ese segmento.

Según datos del Enargas correspondientes al 2 de julio, la demanda total de gas se ubicó en 165,8 millones de metros cúbicos, de los cuales unos 92,1 millones de m3 correspondieron al consumo de los hogares.

Cortes a industrias y estaciones de GNC

Las declaraciones del secretario de Energía se dieron en un contexto de fuertes reclamos del sector industrial por los cortes de suministro de gas. En las últimas semanas, el Gobierno restringió el servicio a las fábricas con contratos interrumpibles, que pueden ser desconectadas de manera temporal cuando el sistema necesita priorizar el abastecimiento a los hogares. También se avanzó con restricciones sobre industrias y estaciones de GNC con contratos firmes bajo modalidad "ventana", es decir, interrupciones por un plazo determinado.

González admitió que estos cortes continúan y que se mantendrán mientras haya picos de demanda de los usuarios residenciales. "Cuando hace mucho frío, todos los clientes residenciales demandan más gas. Como esa es la demanda prioritaria, queda menos gas disponible para generar energía eléctrica y para abastecer a las industrias", explicó el funcionario.

El secretario agregó que algunas industrias logran evitar los cortes porque optaron por comprar Gas Natural Licuado (GNL) importado, una alternativa que resulta más costosa, especialmente tras la suba de precios internacionales vinculada al conflicto bélico. Según indicó, cada empresa evalúa si le conviene pagar ese sobrecosto, resignar días de producción o migrar temporalmente a gasoil.

Las tarifas de gas subieron 3% en julio

En paralelo al debate por los cortes, el Gobierno confirmó un aumento del 3,01% en promedio para las tarifas de gas natural a nivel nacional durante julio. La suba se dio en simultáneo con la extensión, por tercer mes consecutivo, de los descuentos para los hogares con subsidios, que llegarán al 75%.

Cuando se reemplazó la segmentación de subsidios por ingresos por el nuevo esquema focalizado, el Ejecutivo había fijado una bonificación del 50% para los meses de mayor consumo, entre abril y septiembre. Según precisó González, las tarifas se ajustan de manera automática cada mes en función de la inflación de los períodos anteriores —que impacta en el cargo fijo— y del costo real de la energía.